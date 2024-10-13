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هل ستنخفض الإيجارات وأسعار العقارات بعد عودة السودانيين؟.. برلماني يُجيب

03:00 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

أسعار العقارات

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بالنواب، عن مدى تأثر السوق العقاري وأسعار الإيجارات بعد عودة السودانيين إلى بلادهم وفتح تراخيص البناء.

وقال "الفيومي"، لمصراوي، إنه من المؤكد أنه في حال عودة الأشقاء السودانيين لبلادهم، وفتح تراخيص البناء ستنخفض أسعار العقارات والإيجارات بكافة أنحاء البلاد، لا سيما القاهرة الكبرى، موضحًا أن عودة تراخيص البناء ستحدث إنفراجه بالمعروض من الوحدات السكنية.

وأشار الفيومي إلى أن عودة تراخيص البناء سيشعر بها المواطن بعد عامين من صدور التراخيص لحين بناء الوحدات وإعدادها للسكن.

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