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BBC

"تاريخ صحفي"..لميس الحديدي تهنيء عماد أديب على برنامجه الجديد

12:12 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

لميس الحديدي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
هنأت لميس الحديدي، الإعلامي عماد أديب على برنامجه الجديد على سكاي نيوز عربية.

وكتبت لميس: "أستاذ عماد ليس فقط عمدة عائلة أديب لكنه أيضًا أستاذنا في المهنة.. فهو أول من قدم برنامج حواري يومي على الهوا لمدة عشرة سنوات على قناة أوربت حاور فيها الكبار من السياسيين والنجوم وصناع الأحداث من هنا بدأت صناعة التوك شو المصري".

وأضافت: "وأول من أطلق جريدة اقتصادية خاصة في مصر والعالم العربي العالم اليوم وصاحب واحدة من أكبر شركات الإنتاج السينمائي وقتها جود نيوز".

وتابعت: "عماد أديب تاريخ صحفي مهم ليس في مصر فقط ولكن في العالم العربي".

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لميس الحديدي عماد أديب سكاي نيوز عربية
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