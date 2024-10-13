إعلان

BBC

عادل حمودة يوضح مهام نائب الرئيس الأمريكي

02:30 ص الأحد 13 أكتوبر 2024

الكاتب الصحفى عادل حمودة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- عمرو صالح:
قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن منصب نائب الرئيس الأمريكي يوصف بأنه منصب بلا رجل ورأس وقدمين، والغريب أن هذا المنصب لم يكن جزءًا من السلطة التنفيذية والأكثر غرابة أنه كان جزء من السلطة التشريعية فكان ذلك قبل أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية القرن العشرين في ذلك الوقت كان نائب الرئيس مثل «خيال المآتة» الذي يضع في الحقول لكي يفزع الطيور، وكانت صلاحيات نائب الرئيس مبهمة للغاية.

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه قبل القرن العشرين كانت الوظيفة الأساسية لنائب الرئيس الأمريكي هي رئاسة مجلس الشيوخ، وكان يدلي بصوته لو تعادل التصويت في المجلس لكن العقود الأخيرة شهدت أهمية متزايدة للمنصب حدث ذلك بشكل تدريجية خاصًة منذ «والتر مونديل» الذي كان نائب الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر وأصبح في كثير من الأحيان مستشار عالي المرتبة للرئيس

وتابع:«أحيانًا كان يصبح نائب الرئيس مركز قوة في البيت الأبيض فهو لا يحصل على النفوذ إلا بالتآمر الخفي فقبل الحرب العالمية الثانية لم يكن لنائب الرئيس تأثير في السياسة».

اقرأ أيضا:
بدرجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء على مختلف الأنحاء

عادل حمودة نائب الرئيس الأمريكي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غدًا.. مدبولي يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل استضافة المنتدى الحضري العالمي

إعلان

إعلان

بعد انتشاره في رواندا.. تحرك من الصحة لمواجهة فيروس "ماربورج"
يبدأ من 8 آلاف.."الإسكان" سعر المتر في الوحدات المطروحة يصل إلى 15 ألف جنيه
أول تعليق من "تليبيرفورمس مصر" على حريق مبنى الفندق بشارع التسعين
يخالف القانون الدولي.. مصر والسودان الاتفاق الإطاري بحوض النيل غير ملزم
ليس شرطًا أن يفهم المواطنون كل شيء.. الرئيس السيسي عن أهمية الوقت والقرار - (أبرز الرسائل)