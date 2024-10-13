عادل حمودة يوضح مهام نائب الرئيس الأمريكي

كتب- عمرو صالح:

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إن منصب نائب الرئيس الأمريكي يوصف بأنه منصب بلا رجل ورأس وقدمين، والغريب أن هذا المنصب لم يكن جزءًا من السلطة التنفيذية والأكثر غرابة أنه كان جزء من السلطة التشريعية فكان ذلك قبل أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية القرن العشرين في ذلك الوقت كان نائب الرئيس مثل «خيال المآتة» الذي يضع في الحقول لكي يفزع الطيور، وكانت صلاحيات نائب الرئيس مبهمة للغاية.

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه قبل القرن العشرين كانت الوظيفة الأساسية لنائب الرئيس الأمريكي هي رئاسة مجلس الشيوخ، وكان يدلي بصوته لو تعادل التصويت في المجلس لكن العقود الأخيرة شهدت أهمية متزايدة للمنصب حدث ذلك بشكل تدريجية خاصًة منذ «والتر مونديل» الذي كان نائب الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر وأصبح في كثير من الأحيان مستشار عالي المرتبة للرئيس

وتابع:«أحيانًا كان يصبح نائب الرئيس مركز قوة في البيت الأبيض فهو لا يحصل على النفوذ إلا بالتآمر الخفي فقبل الحرب العالمية الثانية لم يكن لنائب الرئيس تأثير في السياسة».

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