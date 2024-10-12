إعلان

BBC

بالصور.. رئيس"مصر الوسطي" للكهرباء يتفقد هندسة سمالوط

11:50 م السبت 12 أكتوبر 2024
  • عرض 3 صورة
    رئيس''مصر الوسطي'' للكهرباء يتفقد هندسة سمالوط
  • عرض 3 صورة
    رئيس''مصر الوسطي'' للكهرباء يتفقد هندسة سمالوط
  • عرض 3 صورة
    رئيس''مصر الوسطي'' للكهرباء يتفقد هندسة سمالوط

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp


كتب- محمد صلاح:
تفقد المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، هندسة كهرباء سمالوط التابعة لقطاع شمال المنيا.

وكان في استقبال رئيس الشركة، فور وصوله المهندس علاء عبد الفتاح رئيس قطاع توزيع المنيا شمال، ولفيفًا من القيادات بالشبكات والشئون التجارية والفنية والمالية بالقطاع.

وعقد رئيس الشركة، اجتماعًا موسعًا مع القيادات ضم كلا من المحاسب مصطفى ثابت رئيس قطاع الشئون التجارية بالقطاع ومدير عام الشئون الفنية المهندس طارق زكريا ولفيف من القيادات والعاملين.

كهرباء مصر الوسطى كهرباء سمالوط هندسة الكهرباء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مطالبات برلمانية بـ"حقيبة وزارية للتعليم الفني" للنهوض به وربطه بالصناعة

إعلان

إعلان

بعد انتشاره في رواندا.. تحرك من الصحة لمواجهة فيروس "ماربورج"
يبدأ من 8 آلاف.."الإسكان" سعر المتر في الوحدات المطروحة يصل إلى 15 ألف جنيه
أول تعليق من "تليبيرفورمس مصر" على حريق مبنى الفندق بشارع التسعين
يخالف القانون الدولي.. مصر والسودان الاتفاق الإطاري بحوض النيل غير ملزم
ليس شرطًا أن يفهم المواطنون كل شيء.. الرئيس السيسي عن أهمية الوقت والقرار - (أبرز الرسائل)