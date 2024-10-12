بعد انتشاره في رواندا.. تحرك من الصحة لمواجهة فيروس "ماربورج"



كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة قررت تعزيز إجراءات الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة سواءً الجوية أو البرية أو البحرية؛ لمواجهة فيروس "ماربورج" بعد انتشاره في دولة رواندا.

وأوضح المصدر في تصريحات لمصراوي، أن هذا التحرك يأتي في إطار الاستعداد المبكر لأي أحداث صحية غير عادية، وبعد متابعة للوضع الوبائي للفيروس خلال الأيام الماضية.

ويعتبر الفيروس شديد الخطورة، حيث صنفته منظمة الصحة العالمية من مجموعة المخاطرة المُمرِضة والتي تتطلب المستوى الرابع من مكافئ الاحتواء.

ويمكن أن ينتقل الفيروس عبر أحد أنواع خفافيش الفاكهة أو يمكن أن ينتقل بين الأفراد عبر سوائل الجسم من خلال الجنس غير الآمن والجلد المتشقق.

ووزعت وزارة الصحة منشورًا على منافذ الحجر الصحي لرفع درجة الاستعداد، ومناظرة جميع الركاب القادمين من رواندا سواءً بشكل مباشر أو "ترانزيت" إلى مصر.

وفي 27 سبتمبر 2024، أعلنت وزارة الصحة الرواندية تأكيد وجود حالات لمرض فيروس ماربورج، الذي أودى بحياة نحو 16 شخصًا حتى الآن، فضلا عن إصابة ما يزيد عن 58 شخصا أخرين.

وفيروس ماربورغ هو فيروس شديد العدوى وقاتل يسبب مرض الحمى النزفية الفيروسية، وحاليًا لا يوجد علاج أو لقاح متاح للمرض، ولهذا السبب، من المهم للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مشابهة لأعراض ماربورغ طلب الرعاية في وقت مبكر لتلقي العلاج الداعم الذي يمكن أن يحسن فرص النجاة.