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ياسمين عز: قلب المرأة لا يشترى بالمال

11:47 م السبت 12 أكتوبر 2024

الإعلامية ياسمين عز

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كتب- حسن مرسي:

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن أغلى ما يمكن للرجل أن يقدمه للمرأة هو خاطرها، وأن معاملتها الطيبة هي مفتاح قلبها.

وقالت "عز" خلال برنامجها "كلام الناس" أن المرأة قد تتخلى عن رجل ثري أو وسيم، ولكنها بالتأكيد لن تترك الرجل الذي يحترمها ويقدرها ويعاملها بلطف.

وأضافت أن بعض النساء يلجأن للزواج من رجال متزوجين، وهو أمر تستنكره ولا تفهمه، معتبرة هذه المرأة "خاطفة رجالة".

وشددت ياسمين عز على أهمية المعاملة الحسنة في استمرار العلاقة الزوجية، مؤكدة أن الرجل الذي يهمل زوجته ويقصر في حقها سيخسرها حتماً.

ياسمين عز العلاقة الزوجية المرأة
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