إعلان

BBC

غدًا.. مدبولي يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل استضافة المنتدى الحضري العالمي

11:35 م السبت 12 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

(أ ش أ)
يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي لـ”هابيتات”، أنا كلوديا روسباي، مؤتمرًا صحفيًا عالميا غدًا الأحد؛ للإعلان عن تفاصيل استضافة القاهرة فعاليات الدورة الـ12 للمنتدى الحضري العالمي “WUF12”.

وينظم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) الدورة الـ12 بالتعاون مع الحكومة المصرية، ويعقد خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، والذي يعد حدثًا دوليًا مهمًا خاصة لكونه ثاني أكبر حدث عالمي على أجندة المنظمة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.

هذا المحتوى من

Asha
مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المنتدى الحضري العالمي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ياسمين عز: قلب المرأة لا يشترى بالمال

إعلان

إعلان

بعد انتشاره في رواندا.. تحرك من الصحة لمواجهة فيروس "ماربورج"
يبدأ من 8 آلاف.."الإسكان" سعر المتر في الوحدات المطروحة يصل إلى 15 ألف جنيه
أول تعليق من "تليبيرفورمس مصر" على حريق مبنى الفندق بشارع التسعين
يخالف القانون الدولي.. مصر والسودان الاتفاق الإطاري بحوض النيل غير ملزم
ليس شرطًا أن يفهم المواطنون كل شيء.. الرئيس السيسي عن أهمية الوقت والقرار - (أبرز الرسائل)