شعبة المخابز توضح حقيقة زيادة أسعار العيش الحر والسياحي

كتب- حسن مرسي:

أكد خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن هناك احتمالاً قوياً لزيادة أسعار الخبز السياحي خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال "فكري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة حوار"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم السبت، إن وزارة التموين كانت شكلت لجنة لمتابعة أسعار الخبز السياحي وتحديد الزيادات المحتملة، إلا أن هذه اللجنة لم تعقد أي اجتماعات حتى الآن.

وأضاف، أن ارتفاع أسعار الدقيق والغاز والكهرباء يمثل عبئاً كبيراً على أصحاب المخابز، مما يدفعهم إلى رفع أسعار الخبز لتعويض تلك الزيادات.

وأشار سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إلى أن سعر طن الدقيق ارتفع بنحو 500 جنيه خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج.

وأوضح أن هذه الزيادات المتتالية في أسعار المواد الخام تؤثر بشكل مباشر على أسعار المنتجات النهائية، بما في ذلك الخبز.