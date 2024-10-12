وزير الري ونظيره السوداني يؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون



كتب- عمرو صالح:

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور وزير الرى والموارد المائية السودانى .

وبحسب بيان الري أكد الدكتور سويلم عن حرص مصر على مواصلة التعاون مع دولة السودان الشقيقة فى كافة المجالات وخاصة مجال المياه

ومن جانبه أكد المهندس ضو البيت عن قوة العلاقات التى تربط الشعبين الشقيقين، والحرص على تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسودان .

وتم خلال اللقاء التباحث والتوافق فى وجهات النظر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بمياه نهر النيل ، وبما يحافظ على حقوق ومصالح الدولتين

كما تم التأكيد على استمرار التنسيق بين البلدين فى تشغيل السدود على نهر النيل بالبلدين بما يعظم الاستفادة من المياه بالبلدين وتحقيق الإدارة الأمثل لمياه النهر .

وأعرب الدكتور سويلم عن تضامن مصر الكامل مع اشقائها في دولة السودان جراء الحادث الناتج عن انهيار سد أربعات بحوض خور اربعات بولاية البحر الأحمر فى شهر أغسطس ٢٠٢٤ .

وأكد الدكتور سويلم على وقوف مصر الدائم إلى جانب أشقائها في السودان في كافة الظروف، و استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم الفنى للسودان.