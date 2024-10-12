أحمد موسى معلقا على استيراد أجبان بـ1.2 مليار دولار: هي اختراع يعني؟ -(فيديو)



كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة استوردت سيارات بقيمة وصلت إلى 25 مليار دولار خلال السنوات الماضية، مؤكدًا على ضرورة توطين صناعة السيارات في مصر.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن الشركات استوردت بمبالغ كبيرة تخطت الـ 1.2 مليار دولار لمنتجات أجبان، معلقا: "هي الجبنة اختراع يعني؟!".

وأوضح: "400 مليون دولار عشان أشتري شوكولاتة؟!.. أدور على دولار في بنوك المركزي عشان اشتري شوكولاتة؟".

وأشار أحمد موسى، إلى كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة بشتيل الجديدة التي أوضح فيها أن كل المنتجات المستوردة هي فرص أمام المصريين لتصنيعها، وتجاوز تحديات الدولار من خلال الإنتاج المحلي.

كما أوضح الإعلامي أحمد موسى، أن مصر أكبر سوق استهلاكي، مشددًا على ضرورة تقليل فاتورة الاستيراد مع توطين الصناعة.