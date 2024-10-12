الصحة: المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل في 5 محافظات تغطي 12.8 مليون مواطن



كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن التأمين الصحي الشامل "المنظومة الجديدة" الذي صدر القانون بها في 2018، وبدأت المرحلة الأولى في 6 محافظات بورسعيد والإسماعيلية وقناة السويس والأقصر وأسوان، وتم تقديم 46 مليون خدمة للمواطنين.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بها 5 محافظات وهي محافظة دمياط ومطروح وكفر الشيخ وشمال سيناء والمنيا، ومستهدف من التغطية 12 مليون و800 ألف مواطن بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيه، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية خلال بداية العام الجديد أو نهاية العام الجاري.

وتابع: "جاري إضافة العمالة غير المنتظمة إلى التأمين الصحي المطبق حاليًا وليس التأمين الصحي الشامل"، مشددًا على أن التأمين الصحي نظام يعتمد على الاشتراكات، مؤكدًا أن هذه الخدمات يدفع لها اشتراكات سنوية للحصول على الخدمة.