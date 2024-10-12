رئيس السكك الحديدية: الدولة أسقطت 58 مليار جنيه من مديونيات الهيئة بشرط



كتبت- داليا الظنيني:

هنأ محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية، الشعب المصري بمناسبة افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل.

وقال "عامر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الدولة أسقطت 58 مليار جنيه من على هيئة السكك الحديدية وكان هناك شرط أساسي أن الهيئة تتحمل نفقات تشغيلها".



وتابع رئيس هيئة السكك الحديدية: "كان هناك توجه بان تقوم الشركات المملوكة لهيئة السكك الحديد بإنشاء مول في محطة بشتيل كي يدر عائدًا للهيئة".

وأكمل المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية: "سيتم بناء أبراج في محيط محطة بشتيل لقطارات صعيد مصر بعدد 20 عمارة متعددة الأغراض لتوفير عوائد لهيئة السكك الحديد".