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"الصحفيين" تُعلن موعد حلف اليمين للمقبولين بجدول تحت التمرين

09:09 م السبت 12 أكتوبر 2024

نقابة الصحفيين

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كتب- عمرو صالح:

أعلنت نقابة الصحفيين في بيان لها منذ قليل عن موعد حلف اليمين للمقبولين بجدول تحت التمرين.

وقالت النقابة في بيانها " ندعو الزملاء المقبولين للقيد بالنقابة بجدول تحت التمرين لحضور جلسة "حلف اليمين القانوني" يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 في الساعة السادسة مساء بمقر النقابة.

وكانت نقابة الصحفيين قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن نتيجة لجنة قيد تحت التمرين المنعقدة في 13 يوليو 2024، والتي اعتمدها المجلس.

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