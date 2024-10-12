زياد بهاء الدين: استخدام مصطلح اقتصاد الحرب في مصر ليس موفقًا



كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل إلى التصنيع مهمة ومطلوبة، حيث إن كل نشاط يؤدي إلى زيادة حجم التصنيع في مصر مهم.

وأشار بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن مصطلح اقتصاد الحرب ليس موفقًا خاصة أنه صدر في وقت ندعو في إلى زيادة الاستثمارات، ومن ثم فأن الحديث عن اقتصاد الحرب يثير الخوف.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن تعبير اقتصاد الحرب ليس تعبيرا بسيط، ويجعل المستمعين إلى التكالب على الشراء والتخزين، لافتا إلى أنه من الأفضل التركيز على جهود دعم الاستثمار