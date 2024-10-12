عالم أزهري: إعصار فلوريدا جندًا من جنود الله على أمريكا

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن إعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية ليس سوى "جندًا من جنود الله" أرسل ليضرب أمريكا بسبب "عربدتها السياسية".

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، أرجع النجار؛ الأحداث الطبيعية الكبرى التي تشهدها العالم، وخاصة أمريكا، إلى غضب الله وسخطه على السياسات الأمريكية.

وأوضح العالم الأزهري أن هذه الآيات الإلهية، مثل الأعاصير والزلازل، هي من وسائل الله في معاقبة الظالمين وتنبيههم إلى ضرورة التوبة والعودة إلى الحق.

وتم تصنيف الإعصار ميلتون كإعصار من الفئة الثالثة، حيث وصلت سرعات الرياح فيه إلى 295 كم في الساعة.

وقد انتشرت صور ومقاطع فيديو توثق الرعب الذي عم المدينة، حيث انهارت الأشجار، وغرقت الشوارع بمياه الأمطار.