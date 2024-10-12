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BBC

برلمانية: أسعار الإسعاف ارتفعت بـ 300%

08:51 م السبت 12 أكتوبر 2024

النائبة فاطمة سليم

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كتب- حسن مرسي:

كشفت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمها بطلب إحاطة بسبب ارتفاع أسعار خدمات الإسعاف، مشيرة إلى أن هيئة الإسعاف اعلنت منذ عدة أيام أسعار خدماتها الجديدة والتي ارتفعت بنحو 300%.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت أوضحت النائبة أن التكلفة السابقة لخدمة الإسعاف كانت معقولة، حيث كانت 150 جنيهاً لكل 25 كيلومتراً، بينما وصلت التكلفة الجديدة إلى 450 جنيهاً للكيلومتر الواحد، مع سقف أقصى يصل إلى 9100 جنيه.

وشددت النائبة على ضرورة استثناء بعض الفئات من هذه الزيادة، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين يحتاجون إلى خدمات الإسعاف بشكل دوري.

وطالبت النائبة بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة، التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة في الحالات الطارئة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من المواطنين.

النائبة فاطمة سليم مجلس النواب أسعار خدمات الإسعاف الأمراض المزمنة
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