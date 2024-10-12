بعد افتتاح محطة بشتيل.. رئيس هيئة السكك الحديدية يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات

كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن محطة بشتيل ستبدأ عملها الفعلي اعتبارًا من غدًا الأحد.

وأوضح "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة"، أن هذه المحطة تمثل إضافة نوعية لشبكة السكك الحديدية وستساهم في تسهيل حركة المواطنين والمسافرين.

وعن الشائعات التي ترددت حول زيادة أسعار تذاكر القطارات بعد افتتاح المحطة الجديدة، أكد رئيس هيئة السكك الحديدية بشكل قاطع أنه لا يوجد أي تغيير في أسعار التذاكر.

وأشار إلى أن القيادة السياسية مصرة على ثبات أسعار تذاكر القطارات، وذلك حرصًا على المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم.