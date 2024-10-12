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رئيس هيئة الطرق: محطة قطارات صعيد مصر نقلة نوعية لدعم التنمية الشاملة

08:31 م السبت 12 أكتوبر 2024

للواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق و

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، على أهمية افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل، مشيرًا إلى أن مثل هذه المشروعات الضخمة تساهم بشكل كبير في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال "حسام الدين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ،عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت، إن افتتاح محطة قطارات صعيد مصر يأتي في إطار سلسلة من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حياتهم اليومية.

وأشار إلى أن جميع وسائل النقل والمواصلات في مصر تعمل بشكل متكامل، وأن محور النيل يعد أحد أهم المشروعات التي تعمل عليها الدولة لتطوير البنية التحتية والنقل في مصر.

وأضاف أن محور بديل خزان أسوان قد حقق نقلة نوعية في حياة أهالي أسوان، حيث سهل عليهم التنقل بين البر الغربي والبر الشرقي، وفتح آفاقاً جديدة للتنمية في المنطقة.

اللواء حسام الدين مصطفى محطة قطارات صعيد مصر محطة بشتيل خزان أسوان الهيئة العامة للطرق والكباري
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