ليس شرطًا أن يفهم المواطنون كل شيء.. الرئيس السيسي عن أهمية الوقت والقرار - (أبرز الرسائل)



كتب- عمرو صالح:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه صباح اليوم محطة قطارات صعيد مصر "محطة بشتيل" بمحافظة الجيزة العديد من الرسائل، التي تهم المواطنين والمصنعين.

ويرصد مصراوي أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم والتي جاءت كالتالي:-

- يا أهل الصناعة ورجال الأعمال والبنوك واللي شغالين في الاستثمار، كل المنتجات اللي مصر استوردتها الفترة اللي فاتت بكل أرقامها فرصة ليكم لتوطين هذه الصناعة في مصر.

- بنستورد جبنة بمليار و200 مليون دولار، ونقول للناس مش عارفين نعمل مصانع ننتج الحاجات اللي الناس عايزاها، ده كلام بقوله عشان تعرفوا إن الحلول معانا إحنا.

-25 مليار دولار لاستيراد السيارات، معقول مش قادرين نخلي شركات السيارات تنتج سيارات عندنا تكفي طلبنا في مصر وتصدر الباقي.

- بنستورد عطور ومزيلات العرق وماء التواليت بـ 440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل بـ 500 مليون وحقائب يد 200 مليون، وشيكولاته 400 مليون دولار، حتى السيراميك، وبتلوموني وتقولوا الدولار غلي ليه؟.

- مسؤولية الـ106 ملايين والضيوف كبيرة أوي ويارب نقدر نعدي من اليوم ده في الحساب.

- مش شرط كل حاجة تبقى الناس فاهماها بأهمية وقتها والقرار بيتاخد ليه، ساعات الزمن بعد كده هيرد.

- إحنا عندنا ثوابت في إدارتنا لعملنا، إنك تعمل دولة قادرة على النمو التجاري حياة الناس في مصر، فيه 106 ملايين عايشين على شريحة صغيرة وخدماتها صعبة، وده تعبير مهذب جدا.

- النهارده بنتكلم عن حال السكة الحديد في مصر سواء محطات أو خطوط أو وحدات، القطاع كله تم إهماله، وده مش عيب في اللي قبل مننا، دي ظروف كانت بتمر بالبلد، كان الخيار نعملها وتبقى ظروفنا الاقتصادية صعبة ولا منعملهاش.

- الشعب المصري تعايش على مدار السنوات الماضية مع ظروف وأوضاع غير طبيعية.

- إحنا مسؤولين أمام الله اللي هيحاسبنا إننا فاهمين حاجة ومنعملهاش، لأ، إحنا نتعب لأجل بكرا ونبني لأجل بكرا.

- استمرار مبادرة حياة كريمة رغم الظروف التي تواجه المنطقة.

- الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما اتخاذ قرار دخول الحرب كان جميع خصومه منتصرين، قائلًا: "كل 10 سنوات بتتكب صفحة جديدة في التاريخ للرئيس السادات.. إنه هزم خصومه وهو مش موجود".

- السادات هزم كل خصومه الذين أساءوا له، ليس شرطًا أن يفهم المواطنون كل شيء عن أهمية الوقت وأهمية القرار.

- الزمن يرد ويكشف أهمية القرار، في رب عظيم علام حكيم هو اللي هيفصل بين الناس.