السيسي يعلق على تكلفة استيراد بعض السلع غير الضرورية: "وتقولوا الدولار غلي ليه!"

كتب- محمد نصار:

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن عدد من السلع والمنتجات "الاستفزازية" التي يتم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أنها تمثل فرصًا واعدة لرجال الأعمال لتوطين هذه الصناعات في مصر.

وقال الرئيس السيسي، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل في الجيزة، اليوم السبت: يا أهل الصناعة ورجال الأعمال والبنوك واللي شغالين في الاستثمار، كل المنتجات اللي مصر استوردتها الفترة اللي فاتت بكل أرقامها فرصة ليكم لتوطين الصناعة.

وأضاف السيسي: لما بنتكلم على 9 مليارات دولار تكلفة استيراد الموبايل، غير تكلفة استيراد الأدوية، في أدوية ممكن منقدرش نوفرها في مصر، لكن يا ترى كل الأدوية اللي بنستوردها منقدرش نصنعها في مصر.

وتابع الرئيس: الناس بدل ما تجيب الكلام ده وتعمله في مصر وتدخل في متاهات مع أرض وتمويل ونقل تكنولوجيا من برا عشان يطلع المنتج، يقولك أشتريها أسهل، الدولة محاولتش تشتغل بجدية وصلابة وصرامة.

وواصل: تيجي على بند استيراد العطور ومزيلات العرق وماء التواليت بـ 440 مليون دولار، ومستحضرات تجميل 500 مليون وحقائب يد 200 مليون، وشيكولاته 400 مليون دولار، حتى السيراميك، وبتلوموني وتقولوا الدولار غلي ليه؟، مبقولش نقفل البلد عشان الناس متفهمش غلط، ورق الفويل بـ 500 مليون دولار استيراد، الورق الفويل مبنعملوش.

واستطرد الرئيس: بنستورد جبنة بمليار و200 مليون دولار، ونقول للناس مش عارفين نعمل مصانع ننتج الحاجات اللي الناس عايزاها، ده كلام بقوله عشان تعرفوا إن الحلول معانا إحنا، مش معايا أنا ولا حتى مع الفريق كامل الوزير، كل دي فرص عمل عشان ننتج الحاجات دي لمصر تبيعه وتشغل ناس وتزود ناتج محلي ويمكن يبقى فيه شوية ضرائب للدولة.

وواصل الرئيس: 25 مليار دولار لاستيراد السيارات، معقول مش قادرين نخلي شركات السيارات تنتج سيارات عندنا تكفي طلبنا في مصر وتصدر الباقي، إذا كنتم عاوزين تتجاوزوا التحدي بتاع الدولار لازم هذه المنتجات أو نسبة كبيرة منها يتم تصنيعه في مصر وده أمر مش سهل، وإحنا هندعم الحكومة بكل الدعم لتخرج هذه المنتجات أو جزء منها في أقرب فرصة.