وزير النقل: مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي تمتد إلى 2573 كيلومترًا

كتب- محمد أبو بكر:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إنه تم تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي بإجمالي 177 كيلومترًا، تشمل الخطوط الأول والثاني والثالث لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي افتُتحت مرحلتاه الأولى والثانية.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح مشروع محطة قطارات صعيد مصر، في حضور الرئيس السيسي، اليوم السبت، أن المشروعات الجارية تمتد إلى 2573 كيلومترًا، وتشمل إنشاءات جديدة؛ مثل الخط الرابع للمترو الذي يتم العمل على مرحلته الأولى.

وأكد الوزير أن الخط السادس للمترو سيبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل، إلى جانب استكمال القطار الكهربائي الخفيف، حيث سيتم النزول جنوبًا إلى مدينة مصر الجنوبية للألعاب الأوليمبية وشمالًا إلى قلب العاشر من رمضان، لافتًا إلى أن التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل قد بدأ اليوم من محطة العدالة بالعاصمة الإدارية، وحتى مدينة نصر.

وأوضح وزير النقل أن العمل جارٍ على مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يمتد عبر 2250 كيلومترًا بأربعة خطوط، حيث يتم حاليًّا إنشاء ثلاثة منها بطول 2000 كيلومتر وبـ60 محطة، وستتحمل هذه الشبكة نقل 2500 راكب يوميًّا و33 ألف طن من البضائع.

وأشار وزير النقل والصناعة إلى أن مشروعات النقل بالإسكندرية تشمل تحويل قطار أبو قير إلى مترو بطول 21.7 كيلومتر، يخدم 1.5 مليون راكب يوميًّا، وكذلك تطوير ترام الرمل الذي سيتم تأجيله لمنتصف العام المقبل، لتجنب إغلاق الإسكندرية بالكامل.

وأشار الوزير إلى أن الخط الثالث لمترو الأنفاق، الذي حصل على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي للبنية التحتية في 2022، سيكتمل اليوم بافتتاح المرحلة النهائية من العتبة إلى الكيت كات، مؤكدًا أن الخط الثالث مكيف بالكامل، وبه 80 قطارًا مكيفًا، وبه مقاعد لخدمة ذوي الهمم.

وتطرق الوزير إلى جهود تعزيز الصناعة المحلية؛ حيث تم إنشاء 6 مصانع للفلنكات للقطار الكهربائي السريع، واستيراد وحدات متحركة بقيمة 2.6 مليار دولار، مع خطة للتوقف عن الاستيراد مستقبلاً بعد إنشاء مصانع وطنية لتلبية الاحتياجات الصناعية، قائلًا: "لو جيت أقارن الحاجات اللي استوردناها من الخارج بالسيارات والجرارات والأوتوبيسات والحاجات اللي كان ممكن نصنعها، وإن شاء الله سنصنعها الفترة القادمة ولن نستوردها، 45.7 مليار سيارة وأوتوبيسات استوردناها من الخارج، وتليفون محمول بـ8.7 مليار دولار، وهناك أشياء متنوعة نسميها السلع الاستفزازية واستوردنا منها فقط بـ5.6 مليار دولار، ألبان، وأثاث فاخر، وأوانٍ خزفية وحلي وورق فويل وسجاد وسيراميك وبورسلين وشيوكولاتة بأنواعها، والـ2.6 مليار الخاصة بالوحدات المتحركة، حاجة بسيطة جدًّا جنب الحاجات اللي استوردناها، وزي ما هنعمل في السكة الحديد هيتم توفير كل الاحتياجات في مجال الصناعة ولن نستورد هذه الحاجات مرة أخرى".