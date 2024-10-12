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كامل الوزير يكشف موعد التشغيل الرسمي للقطار الخفيف

04:16 م السبت 12 أكتوبر 2024

الفريق مهندس كامل الوزير

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كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، عن بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي الخفيف من محطة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة وحتى مدينة نصر.

وأضاف وزير النقل، خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل، اليوم السبت، أن التشغيل بدأ اليوم مع وجود سائق، على أن يتم تشغيله بدون سائق بعد ثلاثة أشهر، وخلال أربعة إلى خمسة أشهر سيتم الاحتفال بتشغيل القطار بشكل كامل لنقل الركاب.

وأوضح الوزير أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف يستمر جنوبًا حتى مدينة مصر الجنوبية للألعاب الأوليمبية، وشمالًا إلى قلب مدينة العاشر من رمضان، مما يسهم في تعزيز شبكة النقل الذكية بمصر.

الفريق كامل الوزير القطار الكهربائي السريع محطة قطارات بشتيل
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