وزير النقل يكشف موعد بدء تنفيذ الخط السادس لمترو الأنفاق

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المشروعات الجاري تنفيذها في مجال الجر الكهربائي تمتد على طول 2573 كيلومترًا.

وأشار "الوزير"، لخال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بالجيزة، اليوم السبت، إلى أن من أبرز هذه المشروعات هو الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يتم إنشاؤه على ثلاث مراحل، حيث يجري حاليًا الانتهاء من المرحلة الأولى.

وأضاف الوزير أن العمل على الخط السادس لمترو الأنفاق، الذي تم الانتهاء من تصميماته، سيبدأ تنفيذه فعليًا على الأرض مع مطلع العام القادم، وذلك ضمن خطة التوسع في شبكة النقل الجماعي الحديثة بمصر.