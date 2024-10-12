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BBC

السيسي: "مسؤولية الـ 106 مليون كبيرة ويا رب نعدي في الحساب"

03:37 م السبت 12 أكتوبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الزمن كفيل بالرد على الانتقادات التي توجه للقرارات التي تتخذها الدولة، مستشهدا باتفاق السلام الذي عقده الرئيس السادات.


وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل: مش شرط كل حاجة تبقى الناس فاهماها بأهمية وقتها والقرار بيتاخد ليه، ساعات الزمن بعد كده هيرد.

وتابع الرئيس: قبل كل ده في رب عظيم علام وحكميم هوا اللي هيفصل بين الناس، ومسؤولية الـ 106 مليون والضيوف كبيرة أوي ويا رب نقدر نعدي من اليوم ده في الحساب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة قطارات بشتيل السيسي
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