السيسي عن معاناة بناء الدولة: بنحطها على أول الطريق

كتب- محمد نصار:



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه توجد ثوابت في إدارة الدولة، من أجل تحقيق النمو المطلوب لمواكبة حياة المواطنين.



وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل: إحنا عندنا ثوابت في إدارتنا لعملنا، إنك تعمل دولة قادرة على النمو لتجاري حياة الناس في مصر، فيه 106 مليون عايشين على شريحة صغيرة وخدماتها صعبة، وده تعبير مهذب جدا.



وتابع الرئيس: لو النهاردة بنتكلم عن حال السكة الحديد في مصر سواء محطات أو خطوط أو وحدات، القطاع كله تم إهماله، وده مش عيب في اللي قبل مننا، دي ظروف كانت بتمر بالبلد، كان الخيار نعملها وتبقى ظروفنا الاقتصادية صعبة ولا منعملهاش، أوعوا تفتكروا وإحنا بنعمل ده مكناش عارفين إننا هنعاني منه، لأ كنا عارفين، بس نعمله ونغير بلدنا ومستقبلها ولا منعملوش، ولادنا وأحفادنا مش هيلاقوا حاجة.



وواصل الرئيس: دي أساسيات مكنش يمكن إهمالها أو تأجليها، ده يا دوب بنحط الدولة على أول الطريق، أمال إحنا كنا فين قبل كده.

