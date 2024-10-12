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BBC

كل الدنيا قاطعت مصر.. السيسي: السادات هزم خصومه رغم غيابه

03:36 م السبت 12 أكتوبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات هزم خصومه رغم أنه غير موجود.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل: لما اتكلمنا عن الرئيس السادات وقولنا عمل اللي عمله، ساعتها كل الدنيا قاطعت مصر، بيتهيألي كل 10 سنين بيتكتب ليه صفحة جديدة، عشان نقوله أنت هزمت خصومك وأنت مش موجود، كل خصومك اللي قالوا وقاطعوا غلبتهم.

وتقام محطة قطارات بشتيل، على مساحة نحو 57 فدانًا وهي مساحة كبيرة تعادل 4 أضعاف مساحة محطة مصر برمسيس.

الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة قطارات بشتيل افتتاح محطة قطارات بشتيل
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