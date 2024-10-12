السيسي: استمرار مبادرة حياة كريمة رغم الظروف التي تواجه المنطقة

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، والشعب المصري بمناسبة افتتاح محطة قطارات صعيد مصر بالجيزة.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل: في الظروف اللي إحنا فيها لم نتوقف أبدًا عن العمل، ويمكن كامل قال ليّ في 41 ألف كم طرق داخلية في حياة كريمة، كنت أتمنى نشاور عليها.

وتابع الرئيس السيسي: الـ 41 ألف كم دول عبارة عن طرق داخلية في القرى حالتها صعبة جدًا وكذلك التحرك عليها.

وواصل: بأكد تاني، مبادرة حياة كريمة لباقي القرى سواء المرحلة الثانية أو الثالثة رغم الظروف الصعبة التي تمر بالمنطقة، هنكمل هذا البرنامج ودي رسالتنا لأهالينا في القرى أن نستمر في هذا العمل.