السيسي عن إنفاق 2 تريليون جنيه على مشروعات النقل: مكنتش أقدر أحطهم في حاجة تانية

كتب- محمد نصار:



علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على افتتاح عدد من مشروعات النقل بعدد من المحافظات وعلى رأسها محطة قطارات صعيد مصر "محطة بشتيل" بمحافظ الجيزة.



وقال السيسي، خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل: اللي شوفناه النهاردة واللي اتعمل ده هو جهد الدولة المصرية ووزارة النقل، مش تحسين مستوى الخدمة، لأ، ده قطاع كان مهمل على مدى عشرات السنين.



وأضاف الرئيس السيسي: ممكن حد يقول الـ 2 تريليون اللي الفريق كامل بيتكلم عليهم ممكن يتحطوا في حاجة تانية، لأن ماكنتش أقدر، لو بتكلم على تجهيز البلد أولًا لخدمة مواطنيها أو لحركة النمو، كان لا بد ننفق الإنفاق الكبير أوي ده.



وتابع: هل الوقت كان ممكن يبقى أطول من كده؟، التكلفة المالية كانت هتزيد، مش عشان سعر الدولار زاد في مصر، لأ كمان التكلفة العالمية زادت للضعف تقريبًا.



