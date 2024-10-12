كامل الوزير: استيراد 210 جرارات جديدة عام 2021 جنبنا التعرض لخسائر كبيرة

كتب- محمد أبو بكر:



قال الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إنه تم رفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، فمثلًا:"لو عندنا 50 شاحنة، شايلة 50 كونينر، مشيت لمسافة 50 كيلو، ينتج عنها انبعاثات كربونية حوالي 20 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون".



وأضاف كامل الوزير، خلال مؤتمر صحفي لافتتاح محطة قطارات صعيد مصر: لو تم جر بجرار ديزل، الـ 50 حاوية ينتج عنها انبعاثات كربونية بحوالي 4 طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون، أي تم تخفيضها إلى 20%، ولو تم قطرها بقطار كهربائي سينتج عن الـ 50 حاوية طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعني انخفاضها 50%.



وأوضح: بالنسبة للوحدات المتحركة، فتم توريد 210 جرارات جديدة خلال الفترة السابقة، وهذه الجرارات جبناها سنة 2021 لما كان الجرار بـ2.7 مليون دولار، وكان الدولار وقتها بـ 16 جنيهًا، يعني ثمن الجرار تقريبًا بـ 40 مليون جنيه، واليوم الجرار بـ4 و 4.5 مليون دولار، ولو ضربنا في 50 يعني 200 مليون جنيه، ولو كنا اتأخرنا كنا خسرنا كتير جدًا.

