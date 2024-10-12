مثلث بشتيل.. كامل الوزير: محطة قطارات الصعيد 4 أضعاف محطة مصر برمسيس

كتب- محمد أبو بكر:

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على حل مشكلة الازدحام في ميدان رمسيس ومحطة مصر، تم التخطيط لإنشاء محطة قطارات صعيد مصر في منطقة بشتيل، التي تعادل مساحتها 4 أضعاف مساحة محطة رمسيس الحالية.

وأوضح كامل الوزير، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر، أن الهدف من المحطة هو تخفيف الضغط على محطة رمسيس، حيث ستصبح محطة بشتيل محطة نهائية لقطارات الصعيد، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل المحطة لتصل إلى المستوى العالمي.

وأكد أنه تم إنشاء ورش جديدة لصيانة العربات والجرارات، بهدف تحسين مستويات الصيانة وتم توسيع إنشاء المحطات التبادلية بين وسائل النقل الجماعي المختلفة، مشيرًا إلى أن إنشاء محطة بشتيل يعكس جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير محطات نقل ذكية تتناسب مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

وأوضح الوزير، سبب اختيار منطقة بشتيل لإنشاء محطة القطارات بها، قائلًا: الأرض المخصصة لها كانت فارغة ومملوكة للسكة الحديد، وتقع في مكان متوسط بين محطتي رمسيس والجيزة، حيث يبعد كل منهما عن الأخرى 4 كيلومترات، وموقع المحطة في محافظة الجيزة، التي تعتبر بوابة صعيد مصر، ويتيح لها أن تكون نقطة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية، المعروف باسم مثلث بشتيل، الذي يربط بين أسوان والقاهرة والإسكندرية"، مضيفًا:"تعتبر منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية وهو فعلًا اسمه مثلث بشتيل، اللي جاي من أسوان ورايح القاهرة وإسكندرية واللي رايح إسكندرية عن طريق المناشي والقباري وقطارات البضائع الرئيسية في مصر، وهي مثلث التقاء المحاور الرئيسية في منطقة الجيزة".

وأشار كامل الوزير، إلى أن مساحة الموقع تبلغ 60 فدانًا، بينما مساحة المحطة نفسها تصل إلى 57 فدانًا، مع تخصيص 3 أفدنة للجراج والمسجد.

ولفت إلى أنه تم العمل على ضرورة التكامل بين وسائل النقل المختلفة، حيث وصل الخط الثالث للمترو إلى المحطة، كما أن مونوريل غرب النيل أيضًا يربط المحطة بوسائل النقل الجماعي.