تأهيل 97 جرارًا.. كامل الوزير: مش هنشتري جرارات جديدة تاني

كتب- محمد أبو بكر:

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إنه تم توريد 210 جرارات جديدة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن هذه الجرارات تم استيرادها في عام 2021 حينما كان سعر الجرار يبلغ 2.7 مليون دولار، وكانت قيمة الدولار وقتها 16 جنيهًا، مما يعني أن تكلفة الجرار كانت تقريبًا 40 مليون جنيه.

وأضاف: اليوم، تتراوح أسعار الجرارات بين 4 و4.5 مليون دولار، مما يعكس زيادة كبيرة في التكلفة، مؤكدًا أنه لو تم تأخير هذه الصفقة، لكانت الخسائر كبيرة تقدر بحوالي 200 مليون جنيه.

وأضاف كامل الوزير، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر، أنه تم إعادة تأهيل 97 جرارًا من أصل 220 جرارًا مخطط تأهيلها، مع التأكيد على ضرورة إكمال هذا المشروع لتجنب الحاجة لشراء جرارات جديدة مستقبلًا، قائلًا: تم إعادة تأهيل 97 جرارًا من إجمالي 220 جرارًا مخطط تأهيلها وبإذن الله هنكمل علشان متشتريش جرارات جديدة تاني بعد كدا.

وأوضح وزير النقل: تم توريد 977 عربة من إجمالي 1350 عربة ركاب جديدة بموجب العقد الروسي المجري، بالإضافة إلى توريد 6 قطارات فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، كما تم إعادة تأهيل 1354 عربة من إجمالي 1404 عربات "تحيا مصر" المخطط إعادة تأهيلها، و99 عربة إسباني من أصل 110 عربات.

وأشار وزير النقل، إلى أنه في مجال عربات نقل البضائع، تم توريد 582 عربة جديدة من إجمالي 1215 عربة مختلفة الطرازات من مصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومن بين العربات الجديدة، تم استحداث لأول مرة عربة ثلاجة وعربة لنقل "غلال"، لضمان عدم إهدار أي كيلو جرام خلال عمليات التحميل والتفريغ، بالإضافة إلى عربة قلاب لنقل الأشياء الجافة.

كما تابع وزير نائب رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إعادة تأهيل 5000 عربة نقل بضائع من إجمالي 9000 عربة طرازات مختلفة في ورش السكك الحديدية، وتم التعاقد على شراء 7 قطارات نوم جديدة لتقديم خدمات فندقية مميزة وتعزيز السياحة.

وأشار كامل الوزير، إلى أنه تم تطوير 310 محطات من إجمالي 708 محطات، أبرزها محطة مصر في القاهرة ومحطة مصر في الإسكندرية.