بث مباشر.. السيسي يشهد افتتاح محطة قطارات بشتيل بالجيزة

كتب- محمد نصار:

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، افتتاح محطة قطارات صعيد مصر "محطة بشتيل" بمحافظة الجيزة.

وتعد محطة بشتيل واحدة من أهم المشروعات الاستراتيجية في قطاع النقل، بموقع استراتيجي يربط بين عدد من وسائل النقل المختلفة؛ بما في ذلك السكك الحديدية، والخط الثالث لمترو الأنفاق، والمونوريل، والأوتوبيسات الترددية على الطريق الدائري.

وتهدف المحطة إلى تقديم خدمة متكاملة لجمهور الركاب؛ مما يجعلها واحدةً من المحطات التبادلية التي تربط القاهرة بمحافظات الصعيد.

ويتيح الموقع الجغرافي للمحطة الربط مع أربعة محاور رئيسية؛ وهي محور الفريق كمال عامر، ومحور شارع السودان، ومحور أحمد عرابي وشارع المطار، ومحور 26 يوليو.

وجاء اختيار موقع محطة بشتيل نظراً لوقوعها في منطقة وسطية بين محطتَي سكك حديد رمسيس والجيزة، وباعتبار محافظة الجيزة بوابةً لصعيد مصر، وتتميز بوقوعها في منطقة تقاطع خطوط السكك الحديدية الرئيسية؛ مثل خط السد العالي، وخط الإسكندرية- إمبابة، وخط المناشي، وخط القباري، بالإضافة إلى ذلك، فإن محطة رمسيس لا تستوعب التوسع في الوقت الحالي بسبب الازدحام الكبير؛ مما جعل من الضروري إنشاء محطة بشتيل لتخفيف الضغط.

وتبلغ مساحة محطة بشتيل 57 فدانًا، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة محطة رمسيس، وتضم المحطة مرافق متعددة؛ تشمل ورشَ الجرارات والعربات، ومخازن وجراجاً متعدد الأدوار، ومولًا تجاري، وأجزاء استثمارية، وتتميز المحطة بكونها مكيفة بالكامل بواسطة نظام تكييف مركزي، مع جراج يسع 1100 سيارة، ويخدم الركاب من خلال 28 شباك تذاكر.

وتتميز محطة بشتيل أيضًا بأنها جزء من شبكة متكاملة تضم الخط الثالث للمترو، ومونوريل، والقطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى أتوبيسات السوبر جيت، مما يجعل الوصول إليها مريحًا سواء من خلال المترو أو عبر محور عرابي الذي يربط المحطة بميدان سفنكس في غضون 3 دقائق فقط.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 250 ألف راكب يوميًّا؛ مما يعكس قدرتها على خدمة عدد كبير من الركاب المتجهين إلى محافظات الوجه القبلي، والمحطة مقامة على ثلاثة أدوار.

وتأتي محطة بشتيل ضمن خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، وتسهيل حركة الركاب بين القاهرة والصعيد، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.5 مليار جنيه.

ويمكن متابعة البث المباشر لوقائع افتتاح محطة قطارات بشتيل.