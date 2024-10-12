أمطار وشبورة كثيفة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس 48 ساعة مقبلة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات لخدمة القطاع المدني

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع بشكل مؤقت خلال الـ 48 ساعة المقبلة وحتى يوم الاثنين بقيم تصل لـ 3 درجات، حيث تصل الحرارة على القاهرة إلى 33 درجة.

وأضافت "منار غانم"، في تصريحات إلى مصراوي، أن ارتفاع الحرارة يأتي نتيجة كتل هوائية صحراوية، لافتة إلى أنه مع غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل كبير، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وتابعت: توجد فرص سقوط أمطار على فترات متقطعة وتكون خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالي.

وأشارت إلى أن أهم الظواهر الجوية خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية والتي تكون كثيفة خلال الفترة الحالية، وتؤثر بشكل كبير على الرؤية المرورية، ولكنها تتلاشى مع أشعة الشمس.

وأكدت أن درجات الحرارة تتراجع بداية من يوم الثلاثاء نتيجة وجود منخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزء من أشعة الشمس فتساهم في انخفاض درجات الحرارة.