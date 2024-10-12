القوات المسلحة توقع عقد اتفاق مع شركة أبو قير لتداول الحاويات

كتب- محمد سامي:



وقع اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير الإشارة للقوات المسلحة، واللواء محمـد عبد العزيز براية، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير لتداول الحاويات، عقد اتفاق لتقديم خدمات الشبكة الوطنية داخل ميناء أبو قير البحري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها في التحول الرقمي في المجالات كافة.

ويهدف الاتفاق إلى توفير جميع الاتصالات الحديثة والمؤمنة للميناء لتسهيل تداول البيانات بسرعات فائقة مما يدعم تطوير الأداء للعاملين ويسهم في تقديم الخدمات بالكفاءة والقدرة المطلوبة، وبذلك يصبح ميناء أبو قير البحري أول ميناء ذكي في مصر تدار جميع عملياته بشكل ذاتي من خلال الشبكه الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

جاء ذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وبعض ممثلي الشركة.