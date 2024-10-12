قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددًا من الفعاليات لخدمة القطاع المدني

كتب- محمد سامي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء، مشروعًا للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء بالمحافظة.

وفي إطار جهود القوات المسلحة بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري حفل تكريم لأوائل الجامعات المصرية خلال العام الدراسي 2023/2024، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

كما تم تنفيذ ندوتين تثقيفيتين بجامعة بورسعيد والاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه أبناء الشعب المصري العظيم والدور الذي تقوم به الدولة في مختلف القطاعات، فضلًا عن تنفيذ عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

ونظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، معرضين لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة بنادي دار حرس الحدود بالزمالك وفندق جويل الجميل ببورسعيد وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.