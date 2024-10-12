التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية يستفيد منها 182 متدربًا

كتب- محمد نصار:

يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدًا الأحد، انطلاق الأسبوع الحادي عشر من خطته التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025، بتنفيذه 5 دورات تدريبية هي: دورة "الخريطة الاستثمارية لمصر"، ودورة "مدخل إلي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة"، ودورة "تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغيرات المناخية"، ودورة "الصحة النفسية وأثرها على رفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية وتحمل ضغوط العمل بطاقة إيجابية والتعامل مع المواطنين، إضافة إلى الأسبوع الثاني والأخير من دورة إعداد قادة المستقبل (مستوى متقدم)، ويبلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه الدورات 182 متدرباً.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الأسبوع الحادي عشر من الخطة التدريبية بسقارة يركز على العديد من الموضوعات المهمة والتي تتعلق بشكل مباشر بملفات عمل الإدارة المحلية وتستهدف تطوير أداء ومهارات العاملين بالمحليات حتى تتواكب وتتماشى مع بيئة العمل المحلي والذي طرأت عليه العديد من القضايا التي أصبحت أكثر إلحاحًا في التعامل معها بشكل فعال وسريع وجاد وبأفكار جديدة ومستحدثة حتى تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدم للمواطنين، وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة على مستوى جميع المحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ 11 يشهد تنفيذ دورة جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة الصحة النفسية وأثرها على رفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية وتحمل ضغوط العمل بطاقة إيجابية والتعامل مع المواطنين، ويستفيد منها المديرين والعاملين بوحدات حماية الطفل العامة والفرعية وتكافؤ الفرص.

وأشارت إلى أن الاهتمام بالصحة النفسية للموظفين يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الإدارة المحلية التي تسعى للتميز والنمو المُستدام، مؤكدة أن الاهتمام بدورات وبرامج الرعاية النفسية للموظفين ليس مجرد خيار، بل ضرورة مُلحة لتعزيز الإنتاجية والابتكار، وخلق بيئة عمل إيجابية تساهم في زيادة الرضا الوظيفي والولاء المؤسسي.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن الأسبوع الـ 11 يتضمن تنفيذ دورة جديدة بتكليف من القيادة السياسية وهي: مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومشروع الدعم الفني UNDP بالوزارة ويستفيد منها 40 متدربًا من مديري التخطيط على مستوي الديوان والمراكز والمدن ليستكمل مركز سقارة تقديمه لحزم تدريبية متقدمة على برامج التنمية المحلية المطورة باعتبار التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية وتنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أهمية دورة "الخريطة الاستثمارية لمصر" والتي ينفذها مركز سقارة في أسبوعه الحادي عشر للمديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والقانونية ووحدات تراخيص المستثمرين ومكاتب الاستثمار بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار.

وأكدت أن الوزارة تمضي قدمًا بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها ويأتي ذلك تزامنًا مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، والحاجة الملحة لتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار.

ونوهت الدكتورة منال عوض، بأن دورة تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية، والتي تنفذها وحدة إدارة المخلفات بالوزارة يستفيد منها 28 متدربًا من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، حيث تركز الوزارة على رفع وعي العاملين بالموضوعات المحورية في منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتي تتعلق بأهمية التوعية البيئية وآليات تنفيذها والجهات المشاركة فيها والفئات المستهدفة، والرصد البيئي والتنسيق مع الجهات المختلفة، ومنظومة إدارة المخلفات الصلبة وخطة العمل لإدارتها، وإدارة أزمات المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى التعريف بمفهوم التغيرات المناخية وأسباب حدوثها والنتائج والآثار المترتبة عليها، والإنذار المبكر في مواجهة التغيرات المناخية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى من خلال ذراعها التدريبي وهو مركز التنمية المحلية بسقارة، لمواصة تنفيذ دورة إعداد قادة المستقبل سنويًا في خطته التدريبية لخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بالأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة، ولتأهيل صف ثانٍ مؤهل لشغل مناصب قيادية في المحليات، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن الأسبوع الحادي عشر من الخطة سيتضمن الأسبوع الثاني والأخير من دورة إعداد قادة المستقبل (مستوى متقدم) والتي يستفيد منها 28 متدربًا من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات.