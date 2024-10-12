وظائف شاغرة بشركة البحيرة للكهرباء في مطروح والساحل الشمالي -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن حاجتها إلى شغل عدد من وظائف الدرجة العليا بمسمى رئيس قطاع الشؤون التجارية، بقطاع مطروح والساحل الشمالي، طبقًا لأحكام لائحة نظام العاملين رقم 29/2003 وفقًا للإعلان رقم 20 لسنة 2024.

الشروط المطلوبة لوظائف شركة الكهرباء 2024

حددت الشركة، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها؛ كالتالي:

- بكالوريوس تجارة أو ما يعادله، ومدة خبرة كلية لا تقل عن 16 سنة.

- قضاء مدة بينية لا تقل عن سنة في وظيفة مدير عام، أو درجة نظيرة للدرجة المتقدم إليها.

- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.

- اجتياز البرامج التدريبية المقررة.



الشروط العامة لوظائف شركة الكهرباء 2024

أعلنت الشركة عن الشروط العامة المطلوبة في المتقدمين لشغل الوظائف؛ كالتالي:

- استيفاء شروط شغل الوظيفة المعلن عنها، يُشترط في المتقدم أن يكون من العاملين بقطاع الكهرباء، ومستوفيًا لشروط التعيين طبقًا لأحكام لائحة نظام العاملين بالشركة.

وعلى راغبي التقدم للوظيفة تقديم الطلبات الآتية:

- نسختان ورقيتان معتمدتان من المتقدم للإعلان، مع الالتزام بكراسة التقديم بنماذج تقرير الإنجازات ونماذج مشروع التطوير (الموجودة بإدارة شؤون الأفراد).

- أسطوانة طبق الأصل من النسخة الورقية مكتوبة بصيغة "وورد".

- 2 صور شخصية حديثة.

- 2 صورة بطاقة رقم قومي.

وأشارت الشركة إلى أنه بالنسبة إلى العاملين بقطاع الكهرباء من خارج الشركة، عليهم إحضار موافقة السلطة المختصة على دخول الإعلان.