"الزراعة" تطلق حملة "معاك في الغيط" لتوعية المزارعين

كتب- محمد أبو بكر:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة توعوية إرشادية باسم "معاك في الغيط" للتوعية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، والتي تستهدف المساهمة في نشر الوعي لدى المزارعين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في دعم جهود الإرشاد الزراعي، بالوسائل التكنولوحية الحديثة، والوسائط المعتددة، لسهولة الوصول للمزارعين والتواصل معهم، وتوصيل المعلومات الإرشادية ونشر الوعي، بوسائل مختلفة.

وقالت وزارة الزراعة، في بيان، إن الحملة يتم تنفيذها من خلال مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، لتوعية المزارعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، بما يساهم في تكثيف وصول الدعم الفني للمزارعين والمربين.

وتستهدف الحملة، إرشاد وتوعية المزارعين لاتباع التوصيات والممارسات الزراعبة الحديثة والجيدة، فضلًا عن توعية مربي الماشية لاتباع أساليب التربية السليمة، وتقديم الدعم الفني للمرأة الريفية في سبيل تنمية مهاراتها، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المزارعين.

ووجه وزير الزراعة، أجهزة الوزارة، بدعم جهود الحملة والتوسع في أنشطتها للوصول إلى كل مزارعي مصر بجميع القرى، بما يساهم في تحقيق المرجو منها.

ودشنت الوزارة، صفحات خاصة للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي: فيس بوك، وتيك توك، ويوتيوب، تحمل اسم الحملة، لإتاحة نشر مواد التوعية التي يتم إنتاجها للحملة، سواء من ملصقات إلكترونية، أو فيديوهات ومواد فيلمية قصيرة، بالإضافة إلى تكثيف النشر عبر الصفحات والمواقع الرسمية الخاصة بالوزارة والجهاز الإعلامي لها، ومركز المعلومات الصوتية والمرئية، ومنصة الإرشاد الزراعي.

ويمكن الإطلاع على كل الروابط للصفحات والمواقع الخاصة بالحملة عبر الرابط الموحد المجمع التالي، من هنا.