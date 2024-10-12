وزير العمل: بدء استخراج شهادات المهارة للعمالة غير المنتظمة لشمولها بالتأمين الصحي

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، عن بدء نزول لجان متخصصة اعتبارًا من يوم غد الأحد، من إدارتي العمالة غير المنتظمة والتدريب المهني ومديريتي عمل القاهرة ومطروح، بالتنسيق مع هيئتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، إلى بعض مواقع العمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع محطة الضبعة النووية.

وقال "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، السبت، إن هذه اللجان ستعمل على اختبار العمال واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة لهم، مجانًا، حيث سيتم خصم الرسوم المطلوبة من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لشمول العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الصحي، حيث ستتحمل وزارة العمل جزءًا من تكلفة التأمين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتأتي المبادرة في إطار مشاركة الوزارة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

وأوضح وزير العمل، أن هذا الأسبوع سيشهد استهداف العمال في مشاريع العاصمة الإدارية بالقاهرة، ومحطة الضبعة النووية بمطروح، والذين يبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف عامل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد بداية للنزول إلى جميع المشاريع بمواقع العمل الجديدة التي تتركز فيها العمالة غير المنتظمة في المحافظات، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، والتي تشترط استخراج هذه الشهادات أولًا لضمان مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للحرف التي يعملون بها.

وأكد الوزير، أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام ومتابعة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يوجه دائمًا بتقديم جميع أنواع الدعم لهذه الفئة، باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية والحماية، موضحًا أن هذا الملف يعد من أهم محاور برنامج الحكومة.

وأشار محمد جبران، إلى أن الوزارة تواصل حصر وتسجيل هذه الفئة في جميع مواقع العمل والإنتاج، وتقدم لها 6 منح سنوية في المناسبات الرسمية، بالإضافة إلى تعويضات في حالة الوفاة أو الإصابة أثناء العمل، وذلك من خلال "حسابات العمالة غير المنتظمة".