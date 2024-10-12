"صحة النواب": قانون مزاولة مهنة الصيدلة جاء من منطلق حرص الدولة على حفظ المراكز القانونية للطلاب

كتب- نشأت علي:

أكدت الدكتورة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة والذي تم إحالته للجنة الشئون الصحية بالمجلس، جاء من منطلق حرص الدولة على حفظ المراكز القانونية لطلاب كليات الصيدلة.

وشددت الوزارة، على أن اللجنة عقدت جلسة استماع بشأن مشروع القانون وسيتم مناقشة القانون باستفاضة والاستماع لكل وجهات النظر في ضوء مخاطبة لجنة الشئون الصحية للجهات المعنية لإبداء رأيهم في التعديلات المطروحة على مشروع القانون لكي يتم خروج مشروع القانون بالصيغة القانونية للصالح العام وتتماشى مع طبيعة عمل الصيدلي بما يواكب المستجدات الوطنية والدولية ويتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

وقالت الدكتورة هناء سرور، إن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة سيعالج جميع الإشكاليات بشأن الصيدلة الإكلينيكية والصيدلة العادية وصيدلة التصنيع والتعامل مع الأدوية وشرائها من الصيدليات، ويقضي على مشكلة نقص الدواء في السوق المصرية.

وأضافت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بالنواب أنه سوف يتم إدخال تعديل على المادة 168 الخاصة بسنة الامتياز لطلبة كلية الصيدلة وكيفية أداء التدريب ، وحصول المتدرب على مكافأة مالية شهرية لا تقل عن 2500 جنيه خلال مدة التدريب الإجباري، بالمساواة بطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر وهذا بلا شك سيكون بمثابة حافز وداعم لهم لأداء سنة التدريب الإجباري على أكمل وجه، كما سيتم مناقشة رسوم سنة التدريب "الامتياز" بالنسبة لطلبة الجامعات الخاصة.

لجدير بالذكر أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عقدت جلسة استماع يوم الاثنين الماضي لبحث ودراسة كافة التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وكافة الجهات المعنية بمشروع القانون.