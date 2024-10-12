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رئيس اتحاد عمال مصر عن قانون العمل الجديد: سيحظى بتوافق الجميع

12:11 ص السبت 12 أكتوبر 2024

عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر

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كتب- حسن مرسي:

أشاد عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، بطرح مشروع قانون العمل على الحوار المجتمعي، لافتًا إلى أن هناك إرادة حقيقية من القيادة السياسية لإصدار قانون بشكل محترم يحظى بتوافق الجميع.

وأضاف "الجمل"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، القانون العمل الجديد سيشمل العمالة غير المنتظمة بالرعاية الصحية من أجل الارتقاء بجودة حياتهم وتقديم خدمات صحية لهم ولأسرهم بشكل أفضل.

تابع رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وزارة العمل والرئيس عبد الفتاح السيسي يدعمان ملف عمال مصر بقوة وهناك توصيات بضرورة التوافق على بنود القانون الجديد.

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