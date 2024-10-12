حدث في منتصف الليل| حقيقة وجود مرض غامض بالجيزة.. وأبرز المعلومات عن محطة قطارات بشتيل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة تكشف حقيقة وجود مرض غامض في محافظة الجيزة -(فيديو)

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي بوزارة الصحة حقيقة ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية، بشأن وجود مرض غامض بين سكان قرية القبابات في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

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وزير التموين الأسبق يوضح صعوبات خلط الذرة مع القمح لإنتاج الخبز

كشف الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق، عن شروط صرف الدعم النقدي حال إقراره من الدولة.

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صبحي كابر: مش هفتح محل كباب في وصلة دهشور.. وهذه قيمة بيع مول الساحل

أكد المعلم صبحي كابر، أنه لم يبِع محله فاضي حيطان وأرضيات، كما زعم البعض، قائلًا:"أنا بعت مطعم صبحي كابر 3 أدوار و 3سينمات و10 شقق، منها 5 تجاري، إضافة إلى جراج يتسع لـ 93 باكية، ومول وسلم كهربائي، ودورين تجاريين، ودور إداري، و5 أسانسيرات".

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وفاة محمود ابوالفيض شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية

توفي قبل قليل، الدكتور محمود أبوالفيض شيخ الطريقة الفيضية الشاذلية، عضو المجلس الأعلى لنقابة السادة الأشراف.

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قبل افتتاحها بساعات.. تعرف على أبرز المعلومات عن محطة قطارات بشتيل

تستعد محافظة الجيزة، خلال الساعات المقبلة لافتتاح محطة قطارات الصعيد "بشتيل"، وذلك بعد أعمال تطوير ورفع الكفاءة الجارية بمحيط المحطة بنطاق أحياء العجوزة والمنيرة الغربية.

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قبل الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير.. إليك أسعار التذاكر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التشغيل التجريبي الجزئي للمتحف المصري الكبير، يوم الأربعاء المقبل الموافق 16 أكتوبر.

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أجواء معتدلة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس السبت بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

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وزير التموين الأسبق يكشف مميزات تحويل الدعم العيني إلى نقدي

كشف الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين الأسبق، أنه قضى أوقاتا في مكافحة تسرب الدعم لغير مستحقيه، موضحا أنه كانت هناك مناطق مخصص ة لبيع السلع المدعومة المنهوبة.

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