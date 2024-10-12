أحمد حلمي: القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال تأكيد لعمق التواجد المصري بإفريقيا

كتب- عمرو صالح:

ثمن المهندس أحمد حلمي نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة ثلاثية، مع الرئيس إسياس أفورقي رئيس إريتريا، والرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في العاصمة الإريترية أسمرة.

وقال "حلمي"، إن القمة الثلاثية بين مصر وإريتريا والصومال، شملت مشاورات مكثفة بشأن مسائل إقليمية ودولية حيوية، كما تعد تعزيز للتعاون الاستراتيجي المشترك مع دول القارة الإفريقية، ويعزز من حماية الأمن القومي في ظل التحديات الإقليمية الحالية.

وأضاف "حلمي" أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإريتريا هى زيارة تاريخية، وتؤكد على الدور المحوري للدولة المصرية في أفريقيا، وتعكس عمق التواجد المصري في القارة السمراء، فضلا عن تعزيز حماية المصالح في الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، وحفظ الأمن والسلام في المنطقة.

وأشار نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، إلى أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية وتعكس عمق العلاقات بين مصر وإريتريا وحرص مصر على دعم الاستقرار والأمن في الصومال، مشيرا إلى أهمية تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي بين الدول الثلاث خاصة في ظل التحديات الإقليمية الحالية، وهو ما يعكس رؤية مصر الاستراتيجية لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية في إفريقيا.

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