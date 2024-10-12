هل سيتغير سعر الصرف حال اتخاذ الحكومة إجراءات اقتصاد الحرب؟

كتب- عمرو صالح:

كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مدى تأثير نظريات اقتصاد الحرب على سعر الصرف حال تفعيلها في مصر.

وقال "عمر"، لمصراوي، إن سعر صرف العملة الأجنبية لن يتأثر بإجراءات اقتصاد الحرب، موضحًا أنها إجراءات ترشيدية تهدف إلى وضع رؤية شاملة لاستغلال موارد الدولة المتاحة حال وجود حرب إقليمية تؤثر على اقتصادها القومي، مشيرًا إلى أنه لا يشترط تنفيذها أن تكون الدولة أحد طرفي النزاع.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إنه إذا حدثت تطورات حرب إقليمية سندخل فيما يسمى بـ"اقتصاد حرب"، موضحا أنه في حالة سوء الأوضاع السياسية في المنطقة ستتخذ مصر مزيدًا من إجراءات الترشيد.

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