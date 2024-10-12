إعلان

BBC

قد تصل إلى الانتحار.. أستاذ طب نفسي يحذر من خطورة عمليات التحول الجنسي

01:00 ص السبت 12 أكتوبر 2024

أستاذ الطب النفسي في الأزهر محمد المهدي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، من خطورة اللجوء لعمليات التحول الجنسي وتبعاتها النفسية والاجتماعية.

خلال حواره مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام"، عبر فضائية "النهار" أكد المهدي أن التحول الجنسي ليس حلاً لمشكلة اضطراب الهوية الجنسية، بل هو في كثير من الحالات يؤدي إلى تفاقم المشكلة وزيادة معاناة الشخص.

وأوضح أن التحول الجنسي هو عبارة عن تناقض بين الهوية الجنسية الحقيقية للشخص وبين الجسد، وأن الحل يكمن في معالجة الجذور النفسية لهذه المشكلة وليس في تغيير الجسد.

وأشار الدكتور المهدي إلى أن هناك فرقًا شاسعًا بين الشخص الذي يعاني من اضطراب حقيقي في الهوية الجنسية، والذي يحتاج إلى رعاية طبية نفسية، وبين الشخص الذي يختار التحول الجنسي لمجرد الرغبة في تغيير جنسه.

وأكد أن عمليات التحول الجنسي تجري في كثير من الحالات دون وجود مبررات طبية، مما يعرض حياة المرضى للخطر ويزيد من معاناتهم النفسية، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة النفسية وقد يؤدي إلى نتائج وخيمة تصل إلى الانتحار.

كما حذر الدكتور المهدي من خطورة الترويج للتحول الجنسي بين الشباب، مشيرًا إلى أن هناك حملات منظمة للترويج لهذه العمليات، وأن بعض الدول تشجع على إجراء هذه العمليات حتى للأطفال مشددًا على ضرورة التركيز على العلاج النفسي كحل جذري لهذه المشكلة.

الدكتور محمد المهدي الطب النفسي عمليات التحول الجنسي اضطراب الهوية الجنسية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث في منتصف الليل| حقيقة وجود مرض غامض بالجيزة.. وأبرز المعلومات عن محطة قطارات بشتيل

إعلان

إعلان

"الداخلية" تنفي شائعات القبض على سودانيين في فيصل والبراجيل
أجواء معتدلة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس السبت بدرجات الحرارة
"استخراج عظام الموتي من مقابر الخانكة".. مصدر أمني يكشف تفاصيل مثيرة
بحضور لطيفة ومدحت صالح.. بث مباشر لحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية