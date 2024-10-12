اليوم.. انطلاق فعاليات "قطاع الفنون التشكيلية" للاحتفال بذكرى أمير الشعراء

كتب- محمد شاكر:

يستضيف متحف أحمد شوقي ورشة فنية لفريق "رسم مصر" تحت إشراف الدكتور محمد حمدي - أستاذ التصوير بكلية التربية الفنية، يعقبها افتتاح لمعرض فني لنتاج الورشة. اليوم السبت الساعة 1 ظهراً بمتحف أحمد شوقي.

وقال أحمد فكري مدير عام التنشيط الثقافي بالقطاع أن برنامج الاحتفالية بالقاهرة يتضمن مجموعة من الزيارات المتحفية للفنانين والشعراء والمثقفين والإعلاميين يعقبها إقامة أمسية شعرية بمركز سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة ٥.٣٠ مساء.

تضم الأمسية كوكبة متميزة من الشعراء والأدباء و المثقفين والإعلاميين يحاضر فيها كلا من الشاعر ا.د. أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة و الشاعر ا.د. علاء جانب عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف والشاعر الإعلامي السيد حسن مدير عام البرامج الثقافية بالإذاعة المصرية ونائب رئيس اتحاد الكتاب. يدير الأمسية الأستاذة آية طه مدير متحف احمد شوقي و الناقد الدكتور السيد العيسوي.