إعلان

BBC

خبير أثري يكشف سبب التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير في هذا التوقيت

02:00 ص السبت 12 أكتوبر 2024

المتحف المصري الكبير

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp


كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن التشغيل التجريبي للمتحف المصري الكبير سيكون الأربعاء القادم، بالتزامن مع تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، حيث يشهد هذا الوقت ارتفاع أعداد الوفود السياحية القادمة لمصر.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن المتحف المصري الكبير يضم قطع أثرية لمختلف الأسرات التي حكمت مصر، بالإضافة إلى كافة قطع مقبرة الملك توت عنخ آمون.

وتابع: الافتتاح النهائي لم يتم تحديده حتى الآن، ولكن خطوة التشغيل التجريبي خطوة جيدة، والمتحف جاهز بنسبة 100% خلال الفترة الحالية.

وكشف الخبير الأثري، عن أهمية بدء التشغيل التجريبي للمتحف المصرى الكبير الأربعاء المقبل، مؤكدًا أن المتحف المصرى الكبير سيكون هدية مصر للعالم.

المتحف المصري الكبير المتحف الكبير أحمد عامر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أستاذ طب نفسي يُحذر من سلوكيات ثقافية واجتماعية قد تؤدي للمثلية الجنسية

إعلان

إعلان

"الداخلية" تنفي شائعات القبض على سودانيين في فيصل والبراجيل
أجواء معتدلة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس السبت بدرجات الحرارة
"استخراج عظام الموتي من مقابر الخانكة".. مصدر أمني يكشف تفاصيل مثيرة
بحضور لطيفة ومدحت صالح.. بث مباشر لحفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية