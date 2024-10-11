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وزير التموين الأسبق يكشف مميزات تحويل الدعم العيني إلى نقدي

09:54 م الجمعة 11 أكتوبر 2024

محمد أبو شادي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشف الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين الأسبق، أنه قضى أوقاتا في مكافحة تسرب الدعم لغير مستحقيه، موضحا أنه كانت هناك مناطق مخصص ة لبيع السلع المدعومة المنهوبة.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر اقتربت من الدعم النقدي.

وأضاف الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين الأسبق، أن الدعم النقدي مطبق في برنامج تكافل وكرامة، والمواطن يحصل على التموين في شبه دعم نقدي حيث يحصل كل فرد على 50 جنيها.

واستطرد الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين الأسبق، أن الدولة تدعم السلع التموينية عند التجار، حيث إن هذا يتسبب في تشوب سعري وقد يدفع بعض التجار لبيعها في السوق الحر.

ولفت إلى أن الدعم النقدي يحتوي على ميزة أساسية للمواطن وهي حصول المستحق على المبلغ ويشتري ما يحتاجه بالقدر الذي يريده وهذا يحقق العدالة والكرامة الإنسانية له، مضيفا أن المتضرر الأول من الدعم النقدي هي الدولة.

محمد أبو شادي التموين الدعم النقدي
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