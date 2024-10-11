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الصحة تكشف حقيقة وجود مرض غامض في محافظة الجيزة -(فيديو)

09:45 م الجمعة 11 أكتوبر 2024

الدكتور حسام عبدالغفار

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كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي بوزارة الصحة حقيقة ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية، بشأن وجود مرض غامض بين سكان قرية القبابات في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة.

وأوضج "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه تم إرسال فريق من الطب الوقائي من قبل وزارة الصحة للتأكد من صحة هذه الأنباء، وتبين لنا أنه لا يوجد أي مرض غامض أو وجود ما يثير القلق بين سكان مركز أطفيح، كما أن حالات التردد على المستشفيات طبيعية ولا يوجد أي زيادة أو تكدس للحالات.

وتابع: "الوقت الحالي نشهد تغيرًا في الظواهر الجوية والتي يتسم بها فصل الخريف، وأغلب الحالات تعاني من نزلات البرد أو بعض الأعراض المصاحبة لها".

وأكمل: "الفريق الطبي قام بأخذ عينات من المياه وتبين سلامتها ولا يوجد بها أي شيء يسبب أعراض جانبية، لذا يجب التأكد من صحة المعلومات التي يتم نشرها".

الدكتور حسام عبدالغفار وزارة الصحة قرية القبابات أطفيح مصطفى بكري الطب الوقائي
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