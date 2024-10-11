أجواء معتدلة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس السبت بدرجات الحرارة

حرارة وبرودة في هذا التوقيت.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة



كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية خلال الفترات الصباحية الأولى قد تكون كثيفة على بعض المناطق.

كما أشارت إلى أن هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وبخصوص درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت تسجل القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 36 درجة، والصغرى 20، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 21، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 23.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:-